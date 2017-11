quer liderança Santos faz 3 a 1 em casa

e pressiona líder Corinthians

Se o time do Santos parecia ter ficado fora de qualquer eventual briga pelo título depois de perder o clássico para o São Paulo na semana passada por 2 a 0 e, na sequência, demitir o técnico Levir Culpi, o cenário para o time alvinegro mudou rápido.

Antes do fim da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que termina neste domingo (5), a equipe agora dirigida pelo técnico Elano, também ex-jogador do clube da Baixada Santista, está a três pontos do líder Corinthians.

O Santos, que venceu neste sábado (4) o Atlético-MG por 3 a 1, em uma lotada Vila Belmiro, vai ter que torcer para o Palmeiras, e contra o grande rival Corinthians, no clássico em Itaquera, às 17h (de Brasília).

Uma vitória do Palmeiras vai embolar de vez a liderança pelo Brasileiro. O Corinthians continuará na frente, mas com dois pontos de vantagem sobre o Palmeiras e três sobre o time da Baixada Santista.

Vitória corintiana deixará o Santos seis pontos atrás do líder. Quando ainda faltarão seis rodadas para o fim.

No jogo contra o Atlético-MG, a visão do técnico Elano ajudou na construção do resultado positivo.

O treinador apostou no jovem Arthur Gomes, que fez sua sexta partida pelo time no Brasileiro. Ele não atuava há mais de três meses.

Gomes fez, de cabeça, o primeiro gol do Santos na partida. David Braz e Ricardo Oliveira também marcaram.

O Atlético-MG chegou a empatar em 1 a 1 com Fred.

FICHA TÉCNICA

SANTOS

Vanderlei, Victor Ferraz, Lucar Veríssimo, David Braz, Caju, Renato (Yuri), Alison, Lucas Lima, Arthur Gomes (Daniel Guedes), Ricardo Oliveira, Bruno Henrique (Rodrygo).

T.: Elano

ATLÉTICO-MG

Victor, Marco Rocha, Leonardo Rocha, Gabrie, Fábio Santos, Adilson, Elias, Otero (Luan), Cazares (Valdívia), Robinho, Fred (Rafael Moura)

T.: Oswaldo de Oliveira

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO/FIFA)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO/FIFA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Público/Renda: 11.418/R$ 337.480,00

Cartões amarelos: Daniel Guedes (Santos); Otero, Fábio Santos, Elias (Atlético-MG)

Gols: Arthur Gomes (Santos), aos 45 minutos do primeiro tempo; Fred

(Atlético-MG), aos 5 minutos do segundo tempo, David Braz (Santos), aos 15 minutos do segundo tempo; e Ricardo Oliveira (Santos), aos 34 minutos do segundo tempo