NEGOCIAÇÃO Santos estuda como convencer Atlético-MG a liberar Cazares

O Santos negocia a contratação do meia Cazares, do Atlético-MG, desde a reta final do Campeonato Brasileiro. A reportagem apurou que a diretoria santista já fez uma proposta aos representantes do jogador, mas eles ainda não responderam. Na Vila Belmiro, já existe a desconfiança que o empresário do jogador tenta um leilão no mercado do futebol.

Enquanto isso, o clube paulista estuda como tirar o atleta do Atlético-MG -por empréstimo ou definitivo. Oficialmente, o Santos confirma o interesse por Cazares, mas nega que tenha procurado o atleta.

"É um nome que esteve sempre no nosso radar, um nome importante. Ele tem uma característica de jogador do Santos Futebol Clube. Mas não avançamos, não procuramos o atleta. Provavelmente vamos fazer algum contato para ver se tem a possibilidade", disse o superintendente de futebol, Dagoberto Santos à Rádio Globo.

O equatoriano de 24 anos foi um pedido do técnico Dorival Júnior. O Santos procura um meia-atacante que atue centralizado e também pelos lados do campo. Valdívia, do Internacional, é outro sonho para o setor. Já Marcos Guilherme, do Atlético-PR, é uma opção mais próxima da realidade do clube paulista.

Até o momento, o Santos já fechou três contratações para 2017. O zagueiro Cleber, ex-Corinthians e Hamburgo, da Alemanha, o lateral ambidestro Matheus Ribeiro, ex-Atlético-GO, e o atacante Vladimir Hernandez, ex-Junior Barranquilla, da Colômbia.