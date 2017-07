Brasileirão Santos está de olho na vice-liderança e vai para cima do Grêmio Para o confronto, Levir Culpi admite que Bruno Henrique, 26, transformou-se na principal peça ofensiva do Santos

O Santos enfrenta o Grêmio no início da noite deste domingo, de olho na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Em terceiro lugar na tabela de classificação, com 30 pontos, o time do técnico Levir Culpi quer derrubar a forte equipe gaúcha, que tem 32 pontos. O jogo acontece a partir das 18 h (horário de Mato Grosso do Sul), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.



Para o confronto, Levir Culpi admite que Bruno Henrique, 26, transformou-se na principal peça ofensiva do Santos, ainda que o número de gols dele não seja expressivo (são 11 em 34 jogos), o técnico olha a importância do meia-atacante. Uma das principais contratações do clube para a temporada, o jogador usa velocidade para driblar os marcadores pela faixa esquerda e aí que está a esperança de fazer a bola chegar até Ricardo Oliveira na área.

Autor de quatro gols nas últimas duas partidas (Bahia e Flamengo), Bruno Henrique é o segundo jogador com mais assistências no Campeonato Brasileiro (cinco). Tem uma a menos que Luan, destaque do Grêmio.



Levir Culpi não poderá contar com o argentino Vecchio. Ele se lesionou contra o Flamengo, na última quarta. Ele deve ficar afastado por cerca de um mês. O time da Vila Belmiro começa jogando com Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Yuri, Alison e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.



Enquanto isso, jogando diante de sua torcida, o Grêmio do técnico Renato Gaúcho entra em campo com

Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Arthur, Maicon, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios.