ESTRELA Santos diz que não pagará o Atlético-MG por Robinho e deixa volta para 2018

O Santos avisou que não pagará um centavo ao Atlético-MG para contratar o atacante Robinho. O presidente Modesto Roma alega que, se a representante do jogador, Marisa Alija, não tentar a liberação com o clube mineiro, o projeto para o retorno do ídolo ficará somente para 2018, quando o atleta estará livre no mercado.

"Veja, se ela gostou [proposta salarial do Santos], ela pode mandar proposta para o Atlético, nós não vamos negociar. Não [pagar o Atlético-MG], o Santos não paga para ter o Robinho. Tem que esperar um ano. Não dá para fazer o que não podemos", afirmou o presidente santista.

O UOL Esporte apurou que o estafe do jogador aprovou a proposta salarial do Santos, mas pediu para que o clube paulista procure a diretoria do Atlético-MG. Modesto e companhia se recusam a falar com os mineiros.

A ideia da diretoria santista é pagar um ordenado de cerca de R$ 700 mil mensais a Robinho, mas sem gastar com os direitos econômicos do atleta. O clube paulista espera que o jogador demonstre interesse em voltar ao clube e, assim, busque a rescisão com o Atlético-MG.

A proposta salarial foi verbal e ocorreu em reunião entre o dirigente santista e a advogada e representante do atleta, Marisa Alija, há uma semana, na Vila Belmiro.

O estafe de Robinho também avisou que considera difícil o Atlético negociar o jogador, principalmente pelo desempenho do atleta na temporada passada. O experiente atacante marcou 12 gols no Campeonato Brasileiro e foi o destaque do time em diversos jogos.

O Atlético-MG trata o jogador como inegociável. Qualquer clube que esteja interessado em Robinho precisa gastar R$ 100 milhões para quebrar o vínculo do jogador com o Atlético, que vai até dezembro.

Aos 32 anos, Robinho já teve três passagens pelo Santos. Defendeu também Real Madrid, Manchester City, Milan e Guangzhou Evergrande (China).