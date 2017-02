reforço 2017 Salário dificulta negociação

de Hernanes com o São Paulo

A diretoria do São Paulo nunca escondeu a admiração por Hernanes. O clube sempre que pôde monitorou os passos do jogador na Europa e esperava por uma oportunidade para repatriá-lo.

Com o fato de ele não ter acertado com outro time europeu nesta janela de transferência e a ausência do brasileiro na lista de inscritos da Juventus, da Itália, para a Liga dos Campeões aumentou a esperança do time paulista. No entanto, os dirigentes encontram um obstáculo para negociar com o jogador.

O salário que ele recebe na Europa é superior ao teto imposto pela equipe do Morumbi, de R$ 400 mil. Uma possibilidade acenada pelo clube seria a divisão dos vencimentos com o time italiano em um empréstimo de um ano. De qualquer maneira, os são-paulinos consideram a negociação difícil, mas se mantêm atentos.

Por sua vez, o jogador, de 31 anos está disposto a deixar a Juventus. No entanto, o meio campista ainda acredita ter espaço para jogar no exterior. Por isso, vale destacar que, ao contrário da maior parte do mercado europeu, a janela de transferência para a China está aberta até o dia 28 deste mês.

Formado nas categorias de base do São Paulo e com passagem pelo clube até 2010, Hernanes não vive um bom momento na Itália. Sob o comando do técnico Massimiliano Allegri, ele disputou 13 partidas oficiais nesta temporada e marcou um gol.