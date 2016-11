Domínio Ryan Bader nocauteia Minotouro

em revanche no UFC São Paulo

Foram seis anos que separaram Ryan Bader e Rogério Minotouro do segundo encontro. Mas apesar da evolução de ambos como atletas o que se viu dentro do octógono foi quase o mesmo. Com um jogo de wrestling apuradíssimo, Bader dominou Minotouro no solo, não deu chances ao brasileiro e conseguiu a vitória por nocaute técnico no terceiro round.

O primeiro round foi o único onde a maior parte da ação aconteceu em pé. Bader só conseguiu colocar Minotouro para baixo no fim da etapa. Já nos assaltos seguintes, basicamente a mesma estratégia. Bader começou na trocação e fintou algumas entradas até que conseguiu levar o duelo para o chão e trabalhar seu altíssimo jogo de wrestling. A técnica apurada do americano não permitiu que o brasileiro desenvolvesse seu jogo e acabasse nocauteado aos 3m51seg.



- Senti um pouco na primeira queda as minhas costas. Senti muita dor e tive dificuldade de sair do chão. Pretendo continuar minha carreira e dar a volta por cima - declarou o brasileiro, logo após a luta.



Com o resultado, Bader emplaca a segunda vitória consecutiva no UFC. Já Minotouro, volta a perder após a vitória por nocaute contra Patrick Cummins, em maio.