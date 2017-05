Futebol Italiano Roma vence o Chievo e coloca pressão na Juventus na briga pelo título Time da capital agora torce por um tropeço da Velha Senhora neste domingo

Roma sofreu, demorou a se encontrar em campo, mas se soltou no segundo tempo e venceu por 5 a 3 o Chievo Verona de virada neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. El Shaarawy, duas vezes, Salah, duas vezes, e Dzeko marcaram para o time de capital, que torce por um tropeço da Juventus contra o Crotone neste domingo para seguir com chances de título.

Com o resultado desde sábado fora de casa, a Roma soma 84 pontos e ocupa a segunda colocação do Campeonato Italiano. A Juventus tem um ponto a mais, e pode ser campeã neste domingo em caso de vitória sobre o Crotone. Se tropeçar, a decisão pelo título fica para a última rodada. Com 43 pontos, o Chievo Verona é o 13º colocado.

m Verona, o time da casa começou dominando as ações e abriu o placar com Castro aos 15 minutos. A Roma empatou com El Shaarawy, após assistência de Fazio. Mas a zaga vacilou, e Inglese, livre, fez o segundo do Chievo. Ainda na etapa inicial, Salah voltou a deixar tudo igual.

A etapa final também foi muito movimentada, repleta de gols. Com a necessidade da vitória para seguir viva na briga pelo título, a Roma foi para o ataque. Shaarawy e Salah voltaram a marcar, o artilheiro Dzeko também estufou a rede, seu 28º gol no Italiano, e Inglese fez o terceiro para o Chievo Verona no fim do jogo, quando a torcida da Roma comemorava a entrada em campo do ídolo Totti.