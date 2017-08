ATLETISMO Rival de Bolt, medalhista na Rio-2016 está fora do Mundial de atletismo

Considerado a principal ameaça de Usain Bolt na disputa pelo título dos 100m rasos no Mundial de atletismo, Andre de Grasse não vai poder competir na competição após sofrer lesão muscular na coxa direita. O canadense de 22 anos de idade ficou com a medalha de bronze na prova na Olimpíada do Rio de Janeiro no ano passado.

Nesta temporada, De Grasse havia corrido os 100m em 9s69 e estava confiante de que poderia bater Bolt no Mundial, que será disputado em Londres. Por isso, a lesão, sofrida durante treino nessa segunda-feira (31), frustra seus planos.



"Lesões são parte do esporte, e o timing dessa é especialmente infeliz. Enquanto estou na melhor forma da minha vida e extremamente decepcionado por não ter a chance de competir pelo meu país em Londres, não posso esquecer ou ser ingrato pelo sucesso que foi minha benção até este ponto da minha carreira. Agradeço à minha família, meus amigos e aos fãs que me apoiaram até agora", afirmou o atleta, por meio de postagem em sua conta pessoal no Facebook.



Existia a esperança de que o canadense pudesse ao menos competir nos 200m, já que a prova ocorre dias depois dos 100m, mas exames detalhados mostraram que será preciso ficar fora da temporada para se recuperar.



Com a ausência de De Grasse, Yohan Blake deve ser o principal adversário de Bolt no Mundial.