Futebol Risco de punição da Conmebol faz Palmeiras adiar venda de ingressos

Palmeiras ainda não sabe se poderá vender ingressos para o jogo contra o Tucumán, na quarta-feira que vem (dia 24), pela última rodada do Grupo 5 da Libertadores. A venda, que começaria nesta segunda, foi adiada.

A diretoria teme uma punição da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ao clube por conta dos incidentes registrados no jogo contra o Peñarol, em Montevidéu, no dia 26 de abril, quando houve briga generalizada em campo (entre jogadores) e fora dele (com os torcedores dos dois times).

Entre as possíveis punições ao Palmeiras estão a redução da carga de ingressos e até mesmo a proibição total da comercialização, o que faria com que o time alviverde jogasse com portões fechados para sua torcida.

A decisão da Conmebol deve sair nesta terça-feira.