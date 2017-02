SANTOS Ricardo Oliveira mostra corte na orelha e fala sobre trombada

Ricardo Oliveira, atacante e capitão do Santos, usou as redes sociais para falar sobre o choque que lhe rendeu 15 pontos na orelha direita, ocorrido durante a partida do alvinegro na Vila Belmiro, no sábado (26), contra o Botafogo-SP, pelo Paulista.

"Devido a algumas informações sobre o choque que sofri ontem no jogo contra o Botafogo/SP na vila Belmiro, eu gostaria de esclarecer o que aconteceu. Em uma disputa na área eu sofri três cortes profundos em diferentes partes da orelha direita... o que resultou em 15 pontos no total. Sem mais", diz o atacante na mensagem.

O registro conta com montagem de três fotos, nas quais aparecem os cortes e os pontos, com sangue do jogador.

A jogada que provocou o ferimento no atacante aconteceu no segundo tempo da partida. Oliveira foi atendido e retornou ao gramado - só no fim do duelo que recebeu os pontos.

Mesmo sem ritmo de jogo, o atleta, que fez apenas sua segunda apresentação na temporada, foi decisivo em campo e deu origem ao lance do gol de Vitor Bueno, que tirou o 0 a 0 do placar. O Santos venceu o Botafogo-SP por 2 a 0.

Ricardo Oliveira não deverá desfalcar o Santos contra o Corinthians, na casa do rival, na próxima rodada do Paulista, marcada para o dia 4 de março.