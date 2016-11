Não é mais técnico Ricardo Gomes é demitido pelo São Paulo; Pintado assume interinamente

Ricardo Gomes não é mais o técnico do São Paulo. O treinador, que havia sido bancado no comando da equipe para a próxima temporada pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva na semana passada, foi desligado do Tricolor nesta quarta-feira, depois do treino.

O auxiliar técnico Pintado comandará, de forma interina, o time nos dois últimos jogos do Brasileirão (contra Atlético-MG neste domingo e Santa Cruz na semana que vem).

A diretoria ainda não fala publicamente sobre quem será o novo treinador. Rogério Ceni é um nome considerado. O ex-goleiro fez um curso para técnicos na Inglaterra e visitou vários clubes europeus, como Manchester City, Liverpool, Chelsea, West Ham, Arsenal e Sevilla.

A decisão de demitir Ricardo Gomes ocorreu porque concluíram que ele não era o nome para 2017, e a atual temporada está definida. Não há mais chances de Libertadores, nem de rebaixamento. Logo, a ideia é ter o novo técnico nos próximos dias para ele participar do novo planejamento.

Ricardo Gomes deixa a equipe após 18 partidas, com seis vitórias, cinco empates e sete derrotas (aproveitamento de 42,59%).

O técnico nunca teve paz para trabalhar no São Paulo. Apresentado em agosto, ele chegou para substituir Edgardo Bauza, que havia deixado o Tricolor para assumir o comando da seleção da Argentina. Só que sempre foi questionado pelos torcedores, principalmente porque não conseguiu fazer o time evoluir dentro de campo. No Brasileirão, a equipe do Morumbi sofreu com o risco de rebaixamento e só se livrou dessa ameaça na última rodada, quando o Internacional perdeu para o Corinthians em Itaquera.

A notícia da demissão foi dada pelo diretor executivo do Tricolor, Marco Aurélio Cunha, em entrevista concedida no CT da Barra Funda.

– O São Paulo Futebol Clube anuncia que teremos uma mudança no comando técnico. Ricardo Gomes e o auxiliar Luiz Otávio deixam o clube. Agradecemos o trabalho. Vamos começar novos planos dentro da nossa ideologia para 2017. O Pintado será o treinador interino para os jogos que faltam e na pré-temporada para a Flórida Cup teremos o novo treinador – afirmou o dirigente.

A diretoria agora terá tempo para pensar no substituto. Internamente, um nome bastante comentado é o do ex-goleiro Rogério Ceni. Inclusive, o presidente Leco já disse em ocasiões passadas que vê o ídolo tricolor pronto com capacidade suficiente para comandar a equipe.