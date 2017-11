Oscar do esporte Retorno da Chapecoense

aos campos é indicado a prêmio

A Chapecoense é candidata ao "Oscar do esporte", o prêmio Laureus. A organização divulgou nesta quarta-feira (1º) os indicados à categoria "melhor momento esportivo do ano" e entre eles está o retorno da equipe catarinense aos gramados após a tragédia que completa um ano no final de novembro.

No vídeo produzido para a candidatura da Chapecoense, foram recuperadas entrevistas dos sobreviventes do acidente e momentos de 2017, como o amistoso entre Palmeiras e Chapecoense, o jogo com o Barcelona e o retorno de Alan Ruschel aos campos.

A escolha do vencedor é pública e será feita por meio de uma votação no site mylaureus.com. A votação teve início nesta quarta-feira e irá até o final do mês.

Se escolhida na eleição mensal, a Chapecoense se juntará aos vencedores de meses anteriores na disputa pelo prêmio do ano, que será anunciado em 2018.

VÍDEO DOS JOGADORES