SÃO PAULO Renan Ribeiro fica mais distante de renovação com o São Paulo

Renan Ribeiro está mais longe de chegar a um acordo com o São Paulo. Segundo apurou o UOL Esporte, em um primeiro momento, a diretoria do clube não se mostrou disposta a melhorar a oferta feita há duas semanas para o goleiro renovar o seu contrato -que tem validade até o dia 28 de maio de 2018. Desta maneira, a tendência é de os dirigentes irem ao mercado para contratar um jogador para a posição de olho no ano que vem.

No elenco, além de Renan Ribeiro, o treinador Dorival Júnior conta também com Sidão, Lucas Perri e Denis, que tem contrato com o São Paulo até o fim deste ano e, como publicou o UOL Esporte, não deve ser renovado.



Apesar de ser o titular da equipe, há dentro do clube quem ainda não tenha confiança em Renan Ribeiro e não veja como um bom negócio a ampliação do vínculo. No entanto, para não tirar a confiança de quem integra o time nesta temporada, o departamento de futebol deve trabalhar em silêncio. Os agentes de Walter, do Corinthians, já até tentaram abrir negociação, mas os dirigentes não quiseram.



A proposta apresentada a Renan tem validade até dezembro de 2021 e não agradou. O camisa 30 expôs o que gostaria de ter no novo contrato, que deve seguir o modelo de progressão adotado na maioria das contratações recentes do clube do Morumbi. Esse tipo de vínculo deixa o jogador com aumentos pré-estabelecidos a cada ano de contrato. Caso não entre em acordo, ele estará livre para assinar um pré-contrato com outro clube a partir do fim de novembro.



Renan chegou ao São Paulo em 2013. No total já disputou 43 jogos pelo São Paulo, sendo 29 somente neste ano, sua temporada com mais atuações na equipe.