NOVA EQUIPE Reformulando elenco para Série D, Comercial apresenta reforços em atacado

Em processo de reformulação do elenco para o Campeonato Brasileiro Série D, o Comercial apresentou reforços em atacado nesta terça-feira (9).

O grupo de 14 jogadores que passa a integrar o plantel conta com os goleiros Guilherme e Renan; os zagueiros Pirulito, Xandão, Andrezão e Jaime; os laterais Viana e Miza Almeida; o volante Adriano; o meia Kayo Dias; e os atacantes Pará, Araújo, Bruno Nunes e Nathan.

Entre os destaques no setor ofensivo está Nathan, 25 anos, que disputou o Campeonato Paulista Série A2 pelo Votuporanguense. “Sou um jogador rápido, que joga pelas beiradas do campo, com velocidade e finalização”, se define.

Já o centroavante Bruno Nunes, 27, vem do Rio Preto, pelo qual também jogou a Série A2 Paulista. O atleta comentou sobre a oportunidade de trabalhar com o técnico Valter Ferreira pela primeira vez. “Joguei contra em algumas oportunidades, mas nunca trabalhamos juntos. Ele foi vitorioso nas equipes que passou e quero ser vitorioso com ele aqui no Comercial”.

O Colorado tem novidades também na comissão técnica, com a chegada do auxiliar Tininho - treinador do Águia Negra no Sul-mato-grossense deste ano.

O profissional projeta que a reformulação do time para a Série D comece a dar resultado já na próxima semana. “O tempo é curto, mas com muita força de vontade dos atletas, o empenho deles durante os trabalhos, a gente tem certeza que, no mais tardar, na semana que vem já começam a encaixar no trabalho do professor Valter”.

O Comercial estreia na Série D no próximo dia 21, quando recebe o Sinop-MT.