Campeonato Brasileiro Rebaixado para série B, Internacional anuncia novo técnico para 2017

O Inter anunciou na manhã desta segunda-feira o técnico Antônio Carlos Zago para comandar a equipe em seu site oficial. O novo treinador terá contrato de um ano e será apresentado no Estádio Beira-Rio, às 10h30 desta terça-feira. O clube gaúcho também contratou o auxiliar Galeano e o preparador físico Carlos Pacheco - os três foram desligados do Juventude na noite deste domingo e irão capitanear o projeto para recolocar o Colorado na Série A do Brasileirão. Além da comissão técnica, o clube também anunciou Jorge Macedo como diretor executivo.

Zago já disputaria a Série B com o time de Caxias do Sul. Mas recebeu contato do presidente eleito Marcelo Medeiros e do vice de futebol Roberto Melo e decidiu trocar de clube, mesmo com um acerto alinhavado com o Juventude para 2017.

Além do trio da comissão técnica, o Inter também anunciou o retorno do diretor executivo Jorge Macedo. O dirigente deixara o clube em fevereiro para trabalhar no Fluminense, onde esteve até o fim do último Brasileirão. Agora, retorna com Medeiros e Melo, com quem trabalhou em 2014.

No Juventude, Zago conquistou o acesso para a Série B neste ano e sai com o "dever cumprido", segundo a manifestação oficial do clube de Caxias do Sul. Também levou a equipe gaúcha para a final do Estadual, eliminando o Grêmio na semifinal, e esteve nas quartas da Copa do Brasil, na melhor campanha desde o título de 1999 – caiu para o Atlético-MG, nos pênaltis, após eliminar equipes como Coritiba e São Paulo.

Vice de futebol, Roberto Melo falou durante as eleições que buscaria um nome com metodologia moderna e que gosta de "ouvir" e fazer uma gestão compartilhada. E cumpriu a promessa de fazer anúncios apenas depois do fim do Brasileirão. Ele chega como homem de confiança do presidente eleito, Marcelo Medeiros, que obteve esmagadora vantagem e vai comandar o clube nos próximos dois anos. O candidato da oposição recebeu 94,7% dos 12.800 votos válidos.