CAMPEONATO Real Madrid leva virada do Girona e vê rivais se distanciarem no Espanhol Girona buscou força para empatar aos 8 min da segunda etapa com Stuani

O Real Madrid do craque português Cristiano Ronaldo foi surpreendido neste domingo (29) pelo Girona, fora de casa, e viu a distância para o líder Barcelona chegar a oito pontos.



O time merengue é o terceiro colocado no Campeonato Espanhol com 20 pontos, quatro a menos do que o segundo colocado, o Valencia. O arquirrival Atlético de Madrid é o quarto, com a mesma pontuação, mas com a desvantagem de ter uma vitória a menos (seis contra cinco).



O jogo parecia que seria tranquilo para o Real Madrid. Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, o meia Isco marcou para os visitantes.



Estreante na primeira divisão, o Girona buscou força para empatar aos 8 min da segunda etapa com Stuani e virar aos 13 min com Portu. Placar final, Girona 2 a 1 Real Madrid.



Uma vitória histórica do time da casa, a quebra de um tabu. A equipe de Madri não perdia para times estreantes na primeira divisão desde 1990.



O Girona agora subiu para a 11ª posição, com 12 pontos, e segue na tentativa de se manter na elite do futebol espanhol.