PESQUISA Real e Barcelona são europeus prediletos do brasileiro

De acordo com pesquisa realizada pelo Ibope, Barcelona e Real Madrid são os clubes do exterior prediletos do brasileiro. O Paris Saint-Germain, que subiu sete posições entre junho e agosto, foi o que mais cresceu no período entre os primeiros colocados na relação.

A pesquisa ouviu mais de seis mil pessoas com 16 anos ou mais em todo o território do Brasil e perguntou qual equipe os entrevistados consideram como segundo time do coração, colocando disponíveis 55 clubes nacionais e 38 internacionais -da América do Sul, América do Norte e Europa.

Os dados foram coletados entre junho e agosto, com o Barcelona sempre aparecendo em primeiro e o Real Madrid em segundo. No primeiro mês, Manchester United, Bayern de Munique e Juventus completaram o top 5 dos clubes do exterior citados; no segundo, Chelsea, Manchester United e Bayern de Munique apareceram na sequência.

Em agosto, o PSG, catapultado pela contratação de Neymar, surgiu na terceira colocação, ganhando sete posições na lista, e foi seguido por Bayern de Munique e Chelsea.

O Ibope não revelou o ranking dos clubes brasileiros citados como segundo time.