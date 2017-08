passou por MS Rally dos Sertões neste ano é

considerado um dos mais desafiadores

A atual edição do Rally dos Sertões, que passou por Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foi considerada uma das mais desafiadoras. Esta foi a 25ª edição. A última etapa teve percurso de Aquidauana a Bonito e o trecho que passou por parte do Pantanal exigiu muito de pilotos e navegadores.

Na disputa por regularidade, a dupla Otávio Enz e Allan Enz cruzou a rampa de chegada no sábado, em Bonito, na terceira colocação, no final ficaram em 2º lugar na disputa.

Os pilotos nos carros de regularidade comemoraram a conclusão do desafio, formado para a modalidade por 2.821 quilômetros. O evento que fez parte do Campeonato Rally Cross Country para motos, quadriciclos, UTVs e carros, teve início no último dia 19 de agosto, na capital goiana.

A sétima e última etapa do roteiro largou de Aquidauana (MS) com 378,40 quilômetros, sendo 151,99 quilômetros de especial navegada ao completar em 3º lugar Otávio garantiu o 2º mais rápido entre os carros da categoria Super Master ao lado do filho Allan Enz.

“Foi um rali muito duro, com um altíssimo grau de dificuldades”, disse Otávio Enz, pela 2ª vez na prova. “A felicidade de cruzar a rampa de chegada é enorme”, acrescentou o piloto.

A dupla de Apucarana (PR) marcou duas vitórias (quinta e sexta etapas), dois segundos lugares (primeira e quarta), um terceiro lugar (sétima etapa), além de um quarto e quinto lugares, ao final na classificação geral somaram um total de 174 pontos ganhos.

A 25ª edição do Rally dos Sertões entra para a história como sendo uma das que mais exigiu conhecimento técnico de seus competidores e resistência dos veículos.

Entre a partida em Goiânia (GO), no dia 19 de agosto, e a chegada em Bonito (MS). O ineditismo do roteiro, que pela primeira vez passa pelo Mato Grosso do Sul, em terras do Pantanal, também foi um outro fator que equiparou o grau de dificuldade dos pilotos, já que alguns nunca haviam passado por estas regiões competindo.

Foram sete dias desgastantes, porém de pura aventura, tanto para os competidores, quanto para as máquinas e para as equipes de apoio, que seguiram todo o percurso em caravana.

Já em Bonito, a festa do 25º Rally dos Sertões seguiu bonita, com a chegada dos pilotos. A cerimônia de premiação também aconteceu no mesmo local, na Praça da Liberdade, na Rua Coronel Pilad Rebuá.horas.

Resultado da sétima etapa do Rally dos Sertões - Regularidade:

CATEGORIA SUPER MASTER

1º) 406 Fernando Possetti / Cristina Starlling Posseti, 40 pontos ganhos

3º) 402 Renato Ferreira Martins / Enedir Da Silva Junior, 34

3º) 405 Otávio Enz Filho / Allan Henrique Enz, 30

4º) 401 Oscar Jose Schmidt / Gustavo Schmidt, 26

5º) 413 José Carlos da Silva / Vander Hirt, 22

6º) 417 Olair Fagundes / Waldomiro Teodoro dos Anjos Junior, 20

CATEGORIA GRADUADOS

1º) 409 Milton Roberto Dresch / Alexandre Rech, 37 pontos ganhos

2º) 408 José Eduardo Guerra / Marcia Maria Esteves Guerra, 35

3º) 410 Aurélio Bilhalva / Tiago Poisl, 30

4º) 416 Marcelo Faustino Pereira / Waldemberg Barros, 28

5º) 415 Roberto Emery Bontempo / Leonardo José Berg Martins, 22

CATEGORIA TURISMO

1º) 407 Giovani Arnaldo de Mello / Pedro Pescador de Mello, 35 pontos ganhos

2º) 411 Sandra Dias / Maurício Gonçalves, 35

3º) 403 Leonardo Lanziotti Da Costa / Priscila Nogueira Maciel, 30

4º) 414 Sergio Ricci / Alessander Monteiro Soares, 27

5º) 404 Paulo Renato Martins / Regiane Salgado Pagnard, 23

6º) 412 Renato Fagundes Leal / Rodrigo Kemparski Pavan, 22

Classificação acumulada, após sete etapas do Rally dos Sertões - Regularidade:

CATEGORIA SUPER MASTER

1º) 406 Fernando Possetti / Cristina Starlling Posseti, 180 pontos ganhos

2º) 405 Otávio Enz Filho / Allan Henrique Enz, 174

3º) 402 Renato Ferreira Martins / Enedir Da Silva Junior, 171

4º) 401 Oscar Jose Schmidt / Gustavo Schmidt, 165

5º) 417 Olair Fagundes / Waldomiro Teodoro dos Anjos Junior, 132

6º) 413 José Carlos da Silva / Vander Hirt, 112

CATEGORIA GRADUADOS

1º) 408 José Eduardo Guerra / Marcia Maria Esteves Guerra, 180 pontos ganhos

2º) 409 Milton Roberto Dresch / Alexandre Rech, 175

3º) 416 Marcelo Faustino Pereira / Waldemberg Barros, 174

4º) 410 Aurélio Bilhalva / Tiago Poisl, 167

5º) 415 Roberto Emery Bontempo / Leonardo José Berg Martins, 118

CATEGORIA TURISMO

1º) 411 Sandra Dias / Maurício Gonçalves, 197 pontos ganhos

2º) 403 Leonardo Lanziotti Da Costa / Priscila Nogueira Maciel, 170

3º) 404 Paulo Renato Martins / Regiane Salgado Pagnard, 153

4º) 414 Sergio Ricci / Alessander Monteiro Soares, 151

5º) 407 Giovani Arnaldo de Mello / Pedro Pescador de Mello, 149

6º) 412 Renato Fagundes Leal / Rodrigo Kemparski Pavan, 122