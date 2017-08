OFF ROAD Inédito em MS, Rally dos Sertões

chega a Bonito neste sábado

O Rally dos Sertões começa hoje e ainda vai chegar a Bonito. A disputa vai sagrar campeão da edição histórica de 25 anos da competição. Mais de 240 pilotos de carros, motos, quadriciclos e UTVs largam às 18h30 (de Brasília) do Autódromo de Goiânia rumo ao destino turístico em Mato Grosso do Sul.

Os competidores vão enfrentar 3.300 quilômetros de trilhas em três estados (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) durante a prova, que termina em 26 de agosto no principal destino turístico sul-mato-grossense.

Dentre desses anos de campetição, o estado sul-mato-grossense faz parte do roteiro. A prova, uma das maiores no segmento off-road do mundo, conta com incentivo do governo do Estado e está inserida dentro das comemorações dos 40 anos de MS, completados em outubro de 2017.

CONFIRA O CRONOGRAMA

19 de agosto (sábado)

8h – Corrida Insana de 5 quilômetros, com infláveis gigantes

(Autódromo Internacional de Goiânia)

9h – Carreata pelo centro de Goiânia

10h30 – Prólogo (tomada de tempo)

Distância: 6 quilômetros

Local: Cidade Alpha Goiás, em Senador Canedo.

18h30 – Largada promocional no Autódromo de Goiânia

Domingo (20/08)

1ª Etapa

Goiânia (GO) a Goianésia (GO)

Deslocamento Inicial – 221,87 km

Trecho cronometrado – 306,82 km

Deslocamento Final – 151,79 km

Total do dia: 680,48 km

O Rally dos Sertões começa com uma Especial (trecho cronometrado) extremamente exigente. Com vários tipos de terrenos. Estradas de alta e média velocidade, muita pedra, trechos de trial, travessias de oito rios e áreas agrícolas.

Segunda Feira (21/08)

2ª Etapa (Maratona)

Goianésia (GO) a Santa Terezinha de Goiás (GO)

Deslocamento Inicial – 78 km

Trecho cronometrado – 248,16 km

Deslocamento final – 0 km

Total do dia: 326 km

O Rally dos Sertões entra em região de fazendas, com muitos mata-burros, depressões e lombadas. Estradas mais travadas e bem sinuosas vão proporcionar uma pilotagem prazerosa. A navegação e a concentração serão muito importantes nesta etapa. A estratégia vai ser fundamental. Na etapa maratona, apenas pilotos e navegadores podem realizar manutenção dos veículos, sem ajuda externa.

Terça-feira (22/08)

3ª Etapa

Santa Terezinha de Goiás (GO) a Aruanã (GO)

Deslocamento Inicial – 0 km

Trecho cronometrado – 297,12km

Deslocamento Final – 9 km

Total do dia: 306 km

A etapa começa bem rápida, por estradas de alta velocidade. Depois volta a ter trechos mais travados e sinuosos passando por muitas fazendas. O piso predominante é o cascalho e estradas de piçarra. No meio da especial, a prova fica mais solta e segue no último trecho com longas retas e alta velocidade até o final.

Quarta-feira (23/08)

4ª Etapa

Aruanã (GO) a Barra do Garças (MT)

Deslocamento Inicial – 102,4 km

Trecho Cronometrado – 273,20 km

Deslocamento Final – 95,68 km

Total do dia: 471,34 km

O Rally dos Sertões entra no Mato Grosso. A especial tem início com trechos muito rápidos em um piso misto de piçarra, cascalho e areia. Em seguida, prova entra em zona de savanas, onde navegação será feita por GPS. Neste trecho de aproximadamente 60 quilômetros, o importante é conseguir passar por todos os way points e depois seguir para o último trecho da especial, com estradas largas e muitas lombas.

Quinta-feira (24/08)

5ª Etapa

Barra do Garças (MT) a Coxim (MS)

Deslocamento Inicial – 13,85 km

Trecho Cronometrado – 438,86 km

Deslocamento Final – 213,30 km

Total do dia: 666,01 km

Será a espacial mais longa da edição de 25 anos do Rally dos Sertões. A prova começa com estradas de piçarra bem sinuosas, segue por regiões de reflorestamento, passa por algumas serras até alcançar área agrícola com longas retas (alta velocidade). Em seguida, fica travada novamente. Trechos de trial, com muitas pedras e segue para região mais plana. O final da especial tem muitas curvas e trechos de média e alta velocidade.

Sexta-feira (25/08)

6ª Etapa

Coxim (MS) a Aquidauana (MS)

Deslocamento Inicial – 59,82 km

Trecho Cronometrado – 194,91 km

Deslocamento Final – 174,72 km

Total do dia: 429,45 km

A sexta especial do Rally dos Sertões será bem travada e dura no início. Trechos de piçarra com muitas pedras e lombas serão predominantes. Na segunda parte da especial, após a descida da serra, segue por estradas mais planas, com visual inesquecível. A prova continua rápida até o final desta especial.

Sábado (26/08)

7ª Etapa

Aquidauana (MS) a Bonito (MS)

Deslocamento Inicial – 128,62 km

Trecho Cronometrado – 240,45 km

Deslocamento Final – 51,71 km

Total do dia: 420,78 km

Para fechar a edição dos 25 anos com chave de ouro, esta especial será inesquecível, que irá exigir muito das máquinas e dos pilotos. Começa bem rápida e segue por fazendas com trechos bem sinuosos. Depois, por trechos de trial com muitas pedras. Nos últimos quilômetros, a prova volta a ficar rápida até a chegada.



Total de trechos cronometrados (especiais): 1.999,52 km (60,59 %)

Total da prova: 3.300,06 km