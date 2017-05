DEPOIS DO TREINO Raikkonen é o pole em Mônaco,

e Vettel larga em segundo

A Ferrari voltou a dominar o treino deste sábado (27), em Monte Carlo. O finlandês Kimi Raikkonen cravou a pole position para o GP de domingo (28), com 1min12s178. Sebastian Vettel fez o segundo tempo. Valtteri Bottas é o terceiro no grid. A última pole de Raikkonen ocorreu em 2008, há 128 provas.

A surpresa negativa ficou por conta de Lewis Hamilton, que largará em 13º após bandeira amarela na sua volta para grid.

O britânico saiu tarde dos boxes no Q2 e quando buscava a volta para ficar nas primeiras posições, o piloto foi alertado para reduzir a velocidade. Isso porque o piloto Stoffel Vandoorne havia se acidentado metros à frente de Hamilton, necessitando de bandeira amarela.

Felipe Massa também teve problemas e largará em 14º. O brasileiro já havia adiantado à reportagem na quinta-feira (25) que o time não tinha feito boas simulações de classificação, e o mesmo aconteceu no último treino livre.

Massa declarou que teve que abortar um jogo de pneus por conta de uma saída de traseira da Williams. Isso impediu de ele tentar mais uma chance para melhorar o tempo.

"Uma pena. Eu também não sei se ia melhorar muito a minha posição [se usasse plenamente os jogos de pneus]. Estava difícil o carro. Não é competitivo aqui. Uma pena não der para dar a volta", disse o piloto ao SporTV.

Hamilton e Massa foram beneficiados pela punição a Jenson Button, que perdeu 15 posições (mudança na unidade de potência). Vettel lidera o Mundial de Pilotos, com 104 pontos, seis a mais que Hamilton.

MERCEDES

As escuderias de motores Mercedes tiveram dificuldades nos treinos da semana no circuito de Monte Carlo. No início do sábado, no último treino livre, as Williams (que têm motores Mercedes) tiveram desempenho ruins.

No tempo para grid, a Williams continuou mal. Stroll foi eliminado no Q3, enquanto Massa ficou no Q2. Já a Mercedes de Hamilton e Bottas também giraram abaixo dos tempos da Ferrari no treino livre.

Sebastian Vettel chegou a estranhar, na quinta-feira, o baixo rendimento das Mercedes nas primeiras sessões em Monte Carlo. O carro mais largo da Mercedes não favorece traçados fechados, como nas ruas de Mônaco.

GRID DE LARGADA

1 - Kimi Räikkönen -FERRARI

2 - Sebastian Vettel - FERRARI

3 - Valtteri Bottas - MERCEDES

4 - Max Verstappen - RED BULL RACING TAG HEUER

5 - Daniel Ricciardo - RED BULL RACING TAG HEUER

6 - Carlos Sainz - TORO ROSSO

7 - Sergio Perez - FORCE INDIA MERCEDES

8 - Romain Grosjean - HAAS FERRARI

9 - Jenson Button - MCLAREN HONDA

10 - Stoffel Vandoorne - MCLAREN HONDA

11 - Daniil Kvyat - TORO ROSSO

12 - Nico Hulkenberg - RENAULT

13 - Kevin Magnussen - HAAS FERRARI

14 - Lewis Hamilton - MERCEDES

15 - Felipe Massa - WILLIAMS MERCEDES

16 - Esteban Ocon - FORCE INDIA MERCEDES

17 - Jolyon Palmer - RENAULT

18 - Lance Stroll - WILLIAMS MERCEDES

19 - Pascal Wehrlein - SAUBER FERRARI

20 - Marcus Ericsson - SAUBER FERRARI