natação Rádio Clube sagra-se campeão

no Festival Centro-Oeste

A equipe campo-grandense do Rádio Clube não deu chances para as adversárias e sagrou-se campeã absoluta do Festival Centro-Oeste de clubes mirim e petiz de natação, realizado em Anápolis (GO), no último fim de semana.

Com delegação de 31 atletas, de 9 a 12 anos, o time foi o melhor tanto no masculino como no feminino.

O Rádio Clube competiu com 16 meninas e 15 meninos. A representação terminou o Centro-Oeste com 1.403,5 pontos, à frente de Asbac/Aquanaii-DF (1.102 pontos) e Sesc Olímpico-DF (1.022,5 pontos).

Na disputa por naipe, o time masculino venceu com 566,5 pontos, enquanto o feminino foi campeão com 563 pontos. Entre os destaques da equipe, comandada pelo treinador Dante Piazza, está Sammer Campos Abdallah, 12 anos.

O atleta da classe petiz 2 voltou de Anápolis com três medalhas de ouro no peito, conquistadas nos 100, 200 e 400 metros livre, e ainda foi o terceiro atleta mais eficiente entre os meninos, com 69 pontos. Pela mesma categoria, Cristian Assis, 12, foi o mais rápido nos 100 metros peito e nos 200 metros medley.

O coordenador técnico da natação do Rádio Clube, Durval Barbosa da Silva Filho, creditou o resultado ao trabalho de reestruturação da equipe.

“Estamos colocando as coisas para funcionar. Formamos um time bem equilibrado, tanto é que todos marcaram ponto. Nós instruímos os atletas a nadarem sua melhor prova no Centro-Oeste e eles conseguiram isso. Foi nosso primeiro teste de fogo e agora é focar no Estadual”, disse. O Campeonato Sul-Mato-Grossense será no próximo fim de semana, em Campo Grande.

RANKING NACIONAL

O Festival Centro-Oeste é promovido duas vezes ao ano e serve de base para que a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos forme o ranking nacional, pois não há Campeonato Brasileiro das categorias mirim e petiz.

A relação elenca os 25 melhores nadadores de cada categoria e prova. Além do Rádio Clube, Mato Grosso do Sul também foi representado em Anápolis pela equipe Pé de Pato, que levou oito atletas e terminou na oitava posição geral, e Funlec-MS, 14ª colocada com dois nadadores.

A disputa na cidade goiana reuniu 213 inscritos de 16 clubes. O único estado da Região Centro-Oeste que não enviou competidores foi Mato Grosso. O segundo Festival Centro-Oeste de natação mirim e petiz está previsto para outubro.