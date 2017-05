ELIMINAÇÃO PRECOCE Queda do Flamengo na Libertadores gera atrito por adiantamento de R$ 10 milhões

A eliminação precoce do Flamengo na Taça Libertadores teve impacto na reunião do conselho de administração realizada na noite da última quinta-feira (18). Os integrantes do poder se encontraram na Gávea para votar o adiantamento de R$ 10 milhões do contrato com a Globo para 2018. Trata-se de uma espécie de empréstimo previsto no orçamento de 2017.

De acordo com o clube, a previsão é de R$ 60 milhões capitalizados desta forma durante a temporada. O Flamengo utiliza a prática para fluxo de caixa. A diretoria costuma separar ao menos R$ 5 milhões na conta para pagar a folha salarial dos funcionários do mês seguinte.

Votações desse tipo costumam passar por aclamação no conselho. Mas não foi assim que aconteceu. O vexame na Libertadores -com mais uma eliminação na primeira fase- irritou um número considerável de conselheiros do clube. Críticas foram feitas na reunião e também se questionou a necessidade real de antecipação do montante, já que alguns integrantes não encontraram motivo para a ação.

Foram cinco votos contrários. Os conselheiros José Saba, Marcelo Antero, Gustavo Fernandes, Lysias Itapicurú e Alan Flávio reprovaram a questão. Outros cerca de 20 presentes ao Coad deram o aval ao departamento financeiro da gestão Eduardo Bandeira de Mello.

É fato que depois de um longo período não houve consenso no conselho, e a eliminação na Libertadores foi o cenário responsável por isso. O clima não é dos mais leves e a insatisfação parece ter chegado aos poderes do clube.