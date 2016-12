71ª EDIÇÃO Pugilistas de MS garantem pódio no Brasileiro de Boxe na Bahia

Dois pugilistas sul-mato-grossenses conseguiram a medalha de bronze no 71º Campeonato Brasileiro de Boxe, que terminou ontem, em Salvador (BA). Dividida em dez categorias, a competição reuniu 190 atletas, entre juvenis e adultos. A delegação do Estado participou com quatro lutadores na elite do boxe brasileiro - todos sob comando do técnico Paulo Brito.

Em sua estreia no nacional adulto, o campo-grandense Valdeir Célio, ficou satisfeito com o terceiro lugar no Peso-Médio. “Foi o meu primeiro Brasileiro na elite. Saio de cabeça erguida com aquele gostinho de missão cumprida”, afirmou Valdeir.

Outro medalhista de bronze, o meio-médio Paulo Martins, não concordou com os jurados na luta que resultou em sua eliminação. “Perdi para um lutador da casa. Cheguei a abrir uma contagem nele e mesmo assim deram a vitória unânime para ele”, questionou o campo-grandense eliminado pelo baiano Rafael Conceição.

O boliviano naturalizado brasileiro, Luiz Vargas de Souza, também representou Mato Grosso do Sul, mas foi eliminado nas quartas de final, na categoria Peso-Galo. Ele perdeu por decisão unânime dos juízes, em luta contra Jackson Figueiredo, da Bahia.

FALTA APOIO

Após o bronze em 2015, o três-lagoense Thiago Santos não conseguiu avançar na competição. Em sua terceira participação no nacional, o peso-pesado foi eliminado ainda na primeira fase, ao perder por pontos para Willian Coutinho, do Pará.

Aos 32 anos, o pugilista não escondeu a insatisfação pelo resultado e admitiu que poderá abandonar a carreira, por falta de apoio. “Vou aproveitar para refletir uns planos e talvez parar de lutar para estudar engenharia civil. No boxe não temos estabilidade (financeira), temos que ficar quase que mendigando para lutar”, desabafou Thiago.