FUTEBOL ARGENTINO Projeto sugere ampliação de "Super Bombonera" para 77,5 mil torcedores

O jornal argentino “Clarín” divulgou imagens do projeto para a ampliação da Bombonera. O estádio do Boca Juniors aumentaria a sua capacidade para 77.495 torcedores (atualmente recebe 49 mil pessoas), sendo 75% sentadas – na teoria.



O projeto foi apresentado pelo grupo de arquitetura MSGSSS e, segundo a publicação, agradou a alguns dirigentes que não concordam com o presidente Daniel Angelici, favorável à construção de um novo estádio. A “Super Bombonera” ganharia um quarto anel, acessado através de elevadores, seis tribunas VIPs e novos pisos no prédio de camarotes.

Um dirigente citou três vantagens a favor da remodelação do estádio: não será preciso comprar terreno, não será montada uma estrutura sobre a já existente e se pode construir enquanto o Boca Juniors joga. O time ganhou 101 dos últimos 150 pontos disputados em torneios nacionais (68% de aproveitamento).



Ainda assim, há muito o que fazer pela frente, já que foi aprovada recentemente em assembleia a compra de um prédio próximo à Bombonera - que poderia servir para os planos de Angelici. Tampouco se sabe sobre os custos da reforma e como o clube conseguiria recursos para tal.