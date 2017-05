FALTOU PARLAMENTAR Projeto do bolsa atleta do Estado

não é votado na Assembleia

O projeto de lei de autoria do Governo do Estado que disponibiliza bolsa para atletas estava na pauta do dia para ser votado hoje na Assembleia legislativa, mas por falta de quórum a segunda votação da matéria foi adiada para amanhã.

O projeto visa beneficiar alunos em três categorias. Crianças de 12 a 17 anos, que estejam estudando, receberão bolsa de R$350,00. Atletas nacionais, acima de 14 anos, receberão R$800,00, e bolsa podium complementar para atletas de nível federal é também de R$ 800,00.

A matéria atinge também técnicos de nível um e nível dois, que são professores responsáveis pela capacitação das categorias de alunos beneficiados. Esses técnicos receberão bolsa no valor de R$ 500,00.

O responsável pelo Bolsa Atleta, Domingos Sávio da Costa, declarou que muitos esportistas desistem por não terem o incentivo. "Além de alguns desistirem, outros acabam indo embora do Estado, pois em outras federações o incentivo era maior", defendeu Domingos.

O deputado estadual e líder do Governo, Rinaldo Modesto (PSDB), garantiu que amanhã o projeto será apreciado em segunda votação e, em seguida, será encaminhado para a sanção do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).