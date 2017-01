SUL-MATO-GROSSENSE Preparadores físicos colocam atletas em forma para a disputa do estadual

A dezesseis dias da estreia do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol 2017, os preparadores físicos seguem firmes com suas programações para colocarem os atletas em forma. O desafio deste profissionais é dar condições de jogo para os atletas em tão curto espaço de tempo, já que no Brasil a pré-temporada dificilmente passa dos 30 dias - em razão do calendário. O torneio começa no dia 28 de janeiro, com Operário e União/ABC, no estádio Morenão.

Para encerrar o jejum de 20 anos sem título, o Operário decidiu reformular a comissão técnica. Uma das apostas é o preparador físico Bruno Oliveira, atual campeão estadual com o Sete de Setembro, de Dourados. Desde a reapresentação do elenco operariano, no dia 27 de dezembro, Bruno vem aprimorando a parte física dos 23 atletas do grupo.As atividades são realizadas pela manhã, incluindo exercícios em academia. À tarde, os jogadores ficam à disposição do treinador Carlos Rabello, para os trabalhos técnicos-táticos. “A maioria dos jogadores não gosta de trabalhar a parte física isolada. Até o meu trabalho procuro contextualizar com o jogo com bola”, diz Bruno.

Ele explica que a potência é o principal componente básico na preparação do atleta durante a pré-temporada. “Potência é força de velocidade e não tem como separar uma da outra. Mas estão incluídas no nosso trabalho todas as valências físicas [força muscular, resistência aeróbia e anaeróbia, etc]”, afirma.

Firme na preparação do grupo alvinegro, Bruno Oliveira acredita que em dentro de duas semanas os jogadores fiquem aptos fisicamente para entrar em campo. A melhora física, porém, deve ser gradual dependendo do ritmo de jogo de cada profissional. “Na terceira ou quarta rodada eles estarão 100%”, acredita o preparador.

COMERCIAL

Desde a reapresentação do elenco comercialino há nove dias, os jogadores também se dedicam ao aprimoramento físico. Os trabalhos mais pesados terminaram ontem, com uma corrida na caixa de areia do Parque das Nações Indígenas. À tarde, os atletas participaram da primeira atividade técnica com o novo comandante, Mácio Bittencourt.

No clube colorado, a preparação física dos 24 atletas ficam sobre a responsabilidade direta de dois profissionais, Eliseu dos Santos e Elio Souza. “Nosso desafio é fazer o melhor para deixar todos à disposição do treinador, sempre em igual qualidade física, independente de posição”, afirma Eliseu.

O futebol e uma das modalidades de maior desgaste físico dentre os esportes. Para o melhor rendimento em campo, Eliseu lembra que é fundamental o jogador descansar e ter boa alimentação. “Cada atleta tem que se cuidar. Em uma partida, um jogador pode perder até três quilos. É preciso hidratação, suplementação”, ressalta.Com 30 anos de experiência na preparação física de jogadores (começou carreira em 1986, na base do Corinhians), Eliseu discorda da forma da pré-temporada no País. “É pouco tempo, temos no máximo quinze dias para trabalhar. Tem jogador que não joga há quatro meses”, analisa o preparador.

A longa inatividade de alguns atletas vem com o calendário brasileiro, que a cada temporada, oferece poucos torneios no segundo semestre. Além disso, outro ponto que deve ser avaliado na reapresentação de um grupo é o sobrepeso de alguns atletas. “São os que mais sofrem para entrar em forma”, conclui o preparador físico comercialino.