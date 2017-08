BRASILEIRÃO Pratto cai desacordado após

choque no clássico e vai para hospital

A agitação dos jogadores de Palmeiras e São Paulo ao redor do atacante Lucas Pratto, 29 anos, esticado no chão, deu o tom da gravidade do caso.

Após um choque aos 22 minutos do primeiro tempo com o meia Hernanes, também do São Paulo, o jogador argentino, que no clássico resolveu usar a camisa 9, em vez da 14, teve que ser retirado do Allianz Parque, na capital paulista, de ambulância.

Ele chegou a ficar desacordado por alguns instantes, mas antes de entrar na ambulância que o levou ao Hcor, na região da Paulista, já estava consciente.

O jogador passará por testes neurológicos para saber se o choque do joelho de Hernanes na região da nuca não teve maiores consequências.