ESPORTE Possível lesão de Mina faz Palmeiras traçar planos para reposição

O Palmeiras aguarda uma conclusão sobre os exames da lesão de Yerri Mina para definir como vai agir. Caso o colombiano seja mesmo afastado, há a possibilidade de a equipe promover um garoto da base ou de intensificar o negócio com Emerson Santos, zagueiro do Botafogo.

A equipe carioca já deixou claro que não aceitará qualquer negociação, mesmo sabendo da possibilidade de um pré-contrato que deixaria o clube sem lucro na transação.

Como mostrou o site da Globo e foi confirmado pelo UOL Esporte, o zagueiro deixou o jogo de quarta-feira (9) com suspeita de fratura no pé. Caso necessite de cirurgia, pode ficar fora dos campos por até três meses. Essa confirmação ainda depende de exames mais detalhados.

Se for afastado, o Palmeiras poderá intensificar as conversas que tem com Emerson Santos. Os contatos com o zagueiro que tem contrato com o Botafogo até o fim deste ano ainda são iniciais e estão longe de uma definição. O Corinthians também tem interesse no atleta.

Caso opte por não ir ao mercado, a diretoria entende que poderá promover um zagueiro da base para compor o elenco. O Palmeiras já tem Edu Dracena, Luan, Antônio Carlos e Juninho. Thiago Martins está no departamento médico e ainda não tem previsão de retorno.

O clube ainda oficializará as condições físicas de outros atletas nesta quinta-feira no treino da tarde. Moisés, Dudu e Bruno Henrique deixaram o gramado na noite da última quarta-feira com dores.