CALOTE Por dívidas, Corinthians sofre quinto processo em um mês

O Sociedade Esportiva Vitória, mais conhecido como SEV Hortolândia, acionou o Corinthians judicialmente pelo não pagamento na compra do zagueiro Vílson.

Ainda que jamais tenha atuado pela equipe do interior paulista, o jogador estava registrado por lá. O clube é de propriedade do empresário Marcus Sanchez.

De acordo com o processo, ao qual a reportagem teve acesso, o Corinthians acordou pagar cinco parcelas de R$ 100 mil pela aquisição de Vílson em definitivo. Entretanto, depois de realizar os dois primeiros pagamentos, em julho e agosto, interrompeu. A dívida original de R$ 300 mil subiu para R$ 322 mil, com juros e correções.

Adquirido por empréstimo no começo de 2016, Vílson foi comprado em julho, mas não tem alcançado regularidade no clube. Neste ano, por exemplo, ele voltou a sofrer com lesões e ainda não foi sequer a campo.

PROCESSOS

Ao todo, o Corinthians sofreu cinco processos em um mês. Juntos, superam a quantia de R$ 4,6 milhões.

Há poucos dias, o mesmo SEV Hortolândia ingressou com ação contra o Corinthians para cobrar R$ 1,2 milhão pela venda de Petros ao Betis (ESP). O clube deveria ter feito o repasse de direitos econômicos do jogador, que era ligado aos mesmos empresários.

Também nesta semana, mais dois processos surgiram contra o Corinthians: R$ 1,7 milhão, movido pelo Penapolense em função da compra de Marlone, e R$ 890 mil, movido pelo Coritiba, pela aquisição do turco Kazim.

Outro processo recente contra o Corinthians foi movido pela empresa B2F Marketing Esportivo, do agente Bruno Misorelli. O clube é cobrado em R$ 503 mil de repasse de direitos econômicos na venda de Matheus Pereira ao Empoli (ITA).