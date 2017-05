EM CASA Ponte mantém ritmo do Paulista e arrasa o Sport em estreia no Brasileiro

Depois de fazer uma ótima campanha no Campeonato Paulista, a Ponte Preta também mostrou sua força no Campeonato Brasileiro, neste domingo (14). Em casa, o time estreou na competição com vitória imponente por 4 a 0 sobre o Sport no estádio Moisés Lucarelli.

O jogo começou equilibrado. Mesmo fora de casa, o Sport não ficou só na defesa e criou perigo na frente. Mas as melhores chances foram da Ponte. Lucca desperdiçou duas boas oportunidades antes de abrir o placar aos 39 minutos. Apenas cinco minutos depois, Nino Paraíba ampliou a vantagem da equipe da casa.

No 2º tempo Ney Franco fez alterações no ataque e tentou de tudo para deixar o Sport mais perigoso, inclusive trocando um volante por um atacante. A Ponte recuou para administrar o resultado, mas ainda conseguiu dois gols com Clayson. Primeiramente ele fez de pênalti, aos 27 minutos. Depois, nos acréscimos, aproveitou passe de Nino Paraíba e finalizou de primeira para a rede.

Na próxima rodada do Brasileiro a Ponte enfrentará o Botafogo, fora de casa, no domingo (21). Já o Sport terá pela frente o Cruzeiro, em casa, no mesmo dia. Antes, na quarta-feira (17), o time pernambucano começará a disputar a final da Copa do Nordeste, contra o Bahia, em casa.

PONTE PRETA

Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Kadu, João Lucas (Fernandinho); Naldo, Élton, Jadson (Wendel), Ravanelli (Xuxa); Clayson, Lucca. T.: Gilson Kleina

SPORT

Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Igor Ribeiro, Evandro; Neto Moura, Rodrigo (Lenis), Éverton Felipe; Rogério (Juninho), André, Osvaldo (Fabrício). T.: Ney Franco

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Árbitro: Marcos Mateus Pereira

Público: 3.104

Renda: R$ 53.425,00

Cartões amarelos: Samuel Xavier (SPO), Rodrigo (SPO)

Gols: Lucca, aos 39, e Nino Paraíba, aos 44 minutos do 1º tempo; Clayson, aos 27 e aos 46min do 2º tempo.