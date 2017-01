mistério Polícia diz que técnico do Atlético-GO foi encontrado em motel e descarta crime

A Polícia Militar do Estado de Goiás disse em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (17), na sede da Secretaria de Segurança Pública, que o técnico do Atlético-GO, Marcelo Cabo, foi encontrado em um motel entre 19h30 e 20h da última segunda-feira (16) na “região da BR-153” e não foi vítima de nenhum crime.

“Localizamos o técnico Marcelo Cabo próximo à estrada. Ele foi encontrado com a ajuda dos policiais de Aparecida e de Goiânia. Ele foi entregue à diretoria e passa bem. Posteriormente, a diretoria e o próprio técnico vão prestar declarações sobre o sumiço. A Polícia fez a parte dela. Importante esclarecermos isso. Nenhum dissabor e nenhum mal ocorreu a ele”, declarou o tenente-coronel Ricardo Rocha.

“Não teve cometimento de crime nenhum. Ele não foi vítima de nenhum crime”, completou.

Marcelo Cabo foi dado como desaparecido na madrugada de domingo. O comandante havia trabalhado no amistoso contra o Gama no último sábado e depois ido a uma confraternização com membros da diretoria do clube goiano. Depois, tinha sido visto pela última vez às 3h, quando deixou, sem portar telefone celular e documentos pessoais, o prédio em que reside, no setor Jardim Goiás, em Goiânia.

Cabo foi localizado na tarde de segunda. às 15h48 chegando em seu prédio de táxi. Pouco menos de dez minutos depois, porém, ele voltou a sair, ficando novamente desaparecido.

A PM-GO disse que chegou até o treinador com informações do taxista que o levou até o motel e que encontrou Marcelo Cabo lúcido. No entanto, disseram não ter capacidade para afirmar se ele estava sobre efeito de drogas lícitas ou ilícitas.