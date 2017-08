AUTOMOBILISMO 'Poderia ser campeão', diz diretor técnico da Williams sobre Felipe Massa

Chegando à Williams prestigiado após ser uma das peças principais no sucesso da Mercedes nos últimos anos, Paddy Lowe passou a trabalhar pela primeira vez na carreira com Felipe Massa. E cinco meses após sua chegada oficial, o engenheiro é só elogios ao brasileiro.

"Felipe tem nível para ser campeão mundial. Vimos isso desde aquela temporada em que ele quase foi campeão", disse o engenheiro, referindo-se à temporada de 2008.



"Ele claramente é muito talentoso. É um grande prazer trabalhar com ele e ver como ele trabalha. Ele é um cara fantástico para trabalhar: empolgado, amigável, apoia Lance e o aprendizado pelo qual ele precisa passar".



Para Lowe, o que distancia Massa de um título mundial é apenas o carro e o momento certo.

"É divertido trabalhar com ele. É um cara estável e confiável para um companheiro ter do outro lado da garagem. Acho que, se dermos a Felipe o carro certo, ele pode ir lá e fazer o trabalho".



O brasileiro ainda não tem contrato firmado para a próxima temporada, mas já deixou clara sua intenção de continuar na Williams. "Não vejo motivos para sair", disse o piloto, que chegou a se aposentar no final do ano passado, antes de chamado de volta para o time que defende desde 2014 para substituir Valtteri Bottas, contratado às pressas pela Mercedes após a aposentadoria de Nico Rosberg.