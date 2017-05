NINGUÉM IGUAL 'Podem correr mais rápido, mas só vai existir um', diz Bolt

O tricampeão olímpico dos 100m e 200m Usain Bolt acredita que não haverá ninguém como ele nas pistas de atletismo. Para o homem mais rápido do mundo, outros atletas podem até conseguir alcançar alta velocidade, mas jamais serão igual ele.

"Não pensei em ninguém (para substituir). Podem correr mais rápido, mas só vai existir um", disse Bolt em entrevista ao "Estado".

O jamaicano estava de férias e agora focou nos treinamentos para o Mundial de Atletismo, que será realizado em agosto na cidade de Londres. Na Inglaterra, Bolt irá se despedir das competições.

"Quero ver os fãs pela última vez", declarou o velocista, que, apesar de gostar do carinho dos torcedores, sonha com momentos tranquilos de lazer em sua aposentadoria do atletismo.

"Quando saio para jantar, fico louco. A cada mordida sou interrompido para tirar uma foto", comento Bolt.