CHAPECOENSE Planalto articula viagem de autoridades colombianas ao Brasil para homenagem

O Palácio do Planalto, através do embaixador brasileiro na Colômbia, Julio Bitelli, articula uma viagem de autoridades do país onde ocorreu o desastre com o voo que transportava a delegação da Chapecoense, jornalistas e convidados, para uma breve viagem ao Brasil. Um convite para solenidade em Brasília foi enviado ao governador de Antioquia, Luiz Emilio Pérez Gutiérrez, no último dia 9, citando uma "homenagem a autoridades colombianas que tiveram um papel central nas operações decorrentes do acidente com o voo LMI2933".



A ideia "a princípio", como disse o embaixador ao blog, é que a viagem ocorra no dia 16, não no dia 15 - data citada no convite. Ainda não há uma lista de convidados confirmada. O transporte será feito pela Força Aérea Brasileira (FAB) - será usada uma aeronave Embraer 135, partindo de Medellín e com escala em Bogotá. O convite ainda confirma a presença do presidente Michel Temer.



O embaixador se limitou a dizer:



- Nos próximos dias saberemos melhor. A ideia é homenagear pessoas que tiveram papel importante no apoio após o desastre.



Bitelli frisou que a viagem das autoridades, contudo, ainda não está 100% confirmada:



- Por enquanto, é uma ideia em evolução.