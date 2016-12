TÍTULO EM JOGO Pepe desfalca Real Madrid

na final do Mundial de Clubes

O Real Madrid ficará sem o zagueiro Pepe para a final do Mundial de Clubes. Neste sábado (17), ainda com dores musculares, o jogador não participou da última atividade do clube antes da decisão contra o Kashima Antlers e não entrará em campo para o jogo que será realizado às 8h30 (de Brasília) de domingo, em Yokohama.

Por outro lado, Sergio Ramos se recuperou das dores musculares, treinou com o restante do elenco e será titular. O zagueiro tinha ficado de fora da semifinal contra o América do México.

'Sergio é nosso capitão e nos é muito necessário. Está em perfeita condições, treinou hoje e jogará amanhã. Espero que possa ficar em campo toda a partida', disse Zidane em entrevista coletiva realizada no Estádio Internacional de Yokohama, palco da final do torneio amanhã.

'Hoje estava muito bem depois da sobrecarga provocada pela acumulação de minutos jogados. Hoje treinei com o grupo e estou totalmente à disposição do técnico', completou Ramos.

No lugar de Pepe, o técnico Zinedine Zidane escalará Varane. Desta forma, o retorno de Sergio Ramos na equipe em relação à semifinal. Os titulares serão formados por: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Modric e Kroos; Lucas Vázquez, Benzema e Cristiano Ronaldo.