Brasileiro série D Pela manutenção da liderança,

Comercial enfrenta Anápolis em Goiás

Líder do grupo A10 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Comercial de Campo Grande enfrenta neste sábado o Anápolis (GO), no Estádio Jonas Duarte, pela segunda rodada da competição.

Para o confronto, o técnico Valter Ferreira deve usar escalação semelhante a que enfrentou o Sinop (MT), com Guilherme, Miza, Jaime, Andrezão, Salomão, Igor Pimentel, Adriano, Kasado, Oliveira, Nathan e Bruno Nunes.

O Colorado sul-mato-grossense fez apenas um jogo na competição, justamente contra o Sinop, na semana passada, no Morenão, e venceu por 2 a 0. Graças ao saldo de gols, lidera a chave com o mesmo número de pontos do Ceilândia (DF), que bateu no Anápolis por 1 a 0.

O confronto deste sábado entre Comercial e Anápolis vale a manutenção da liderança, e está agendado para às 16 horas, horário de Brasília. No domingo, no mesmo horário, Sinpo e Ceilândia sem enfrentam no estádio municipal de Sinop.