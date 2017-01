PESO-MÉDIO Paulo Borrachinha é contratado pelo Ultimate e estreia no UFC Fortaleza

Campeão peso-médio do Jungle Fight, Paulo Henrique "Borrachinha" está de mudança para o Ultimate. O lutador, que participou do TUF Brasil 3, fará a sua estreia no UFC Fortaleza, em 11 de março, mas ainda não tem adversário definido. A informação foi apurada pelo Combate.com com fontes próximas à situação.

Invicto no MMA, Borrachinha tem oito vitórias na carreira, sendo sete por nocaute. O lutador mineiro quase estreou pela organização no UFC 198, em 14 de maio do ano passado, quando foi chamado às pressas para substituir Anderson Silva no duelo contra o Uriah Hall. Como o jamaicano recusou enfrentá-lo, o brasileiro permaneceu no Jungle Fight, onde conquistou o cinturão peso-médio.

UFC: Belfort x Gastelum

11 de março, em Fortaleza

CARD DO EVENTO (até o momento):

Peso-médio: Vitor Belfort x Kelvin Gastelum

Peso-meio-pesado: Maurício Shogun x Gian Villante

Peso-leve: Edson Barboza x Beneil Dariush

Peso-leve: Michel Trator x Josh Burkman

Peso-meio-pesado: Henrique Frankenstein x adversário a ser definido

Peso-médio: Paulo Borrachinha x adversário a ser definido