Patrocinadores "liberam verde" e São Paulo usará camisa especial pela Chape

"liberam verde" e São Paulo usará camisa especial pela Chape

As iniciativas no sentido de prestar homenagem à Chapecoense não cessam. Nesta quarta-feira o São Paulo anunciou que entrará em campo domingo, para enfrentar o Santa Cruz, no Pacaembu, com um uniforme especial e totalmente dedicado ao clube catarinense e aos 71 mortos no acidente aéreo da semana passada que chocou o mundo.

Para isso, o Tricolor do Morumbi conseguiu até com que todos seus patrocinadores (Prevent Senior, Corr Plastik, Fiap, Joli, Poty e Tim) abrissem mão de estamparem suas marcas durante essa última rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores de linha usaram uma camisa preta com detalhes em verde, sem as tradicionais faixas horizontais ao centro, com o símbolo do São Paulo ao lado esquerdo do peito e o brasão da Chapecoense ao lado direito, ambos em suas cores tradicionais. Além disso, a inscrição #ForçaChape estará gravada nos espaços nobres, tanto na parte da frente, quando acima dos números, atrás.

A manga direita terá um patch em homenagem às 71 vítimas fatais do acidente aéreo na Colômbia, enquanto a manga oposta terá outro brasão da Chapecoense, este todo preto, com um sinal de luto. Os shorts e meiões dos atletas de linha também serão pretos. Os goleiros atuarão com uniformes com os mesmos detalhes, mas de cor branca.

Vale lembrar que entre as vítimas do voo da empresa Lamia estava Caramelo, lateral que pertencia ao São Paulo e estava defendendo a Chapecoense por empréstimo.