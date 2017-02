2 x 0 Palmeiras vence São Bernardo,

lidera e alivia pressão

O Palmeiras assumiu a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista na noite desta quinta-feira. No Estádio Palestra Itália, o time alviverde teve trabalho para ganhar do São Bernardo por 2 a 0, resultado que alivia a situação do treinador Eduardo Baptista.

Após um primeiro tempo decepcionante, torcedores organizados chegaram a gritar o nome de Cuca. Na etapa complementar, pouco depois de Eduardo Baptista mexer no time, Dudu marcou o primeiro e correu para abraçar seu treinador em sinal de apoio. Jean, em cobrança de pênalti, fechou o marcador.

Com seis pontos ganhos, o Palmeiras defende a liderança do Grupo C do torneio estadual às 17 horas (de Brasília) de domingo, contra o Linense, em Araraquara. Já o São Bernardo, terceiro colocado no Grupo A com três pontos, visita o Santo André às 10 horas do mesmo dia.

O Jogo - O Palmeiras mostrou vontade e procurou atacar durante o primeiro tempo, mas teve pouca inspiração. Edu Dracena, em uma cabeçada espalmada pelo goleiro Daniel, e Alejandro Guerra, ao concluir cruzamento da direita para fora, perderam as melhores chances do time da casa.

O São Bernardo deu trabalho e chegou a ameaçar o goleiro Fernando Prass na etapa inicial. Aos 35 minutos, Edno foi derrubado por Edu Dracena perto da linha da grande área. Na cobrança, o próprio Edno bateu forte, no centro gol, para defesa do goleiro palestrino.

O Palmeiras pressionou nos minutos finais do primeiro tempo, mas não conseguiu criar boas chances para marcar. Com o placar inalterado, alguns torcedores organizados gritaram o nome de Cuca enquanto o time saía para o intervalo e foram vaiados pelos demais.

O São Bernardo quase saiu na frente logo aos sete minutos do segundo tempo em um vacilo de Fernando Prass. Pressionado, o zagueiro Edu Dracena recuou. O goleiro tentou devolver para o companheiro, mas Rodolfo interceptou o passe e a bola pegou na trave.

Com seu time inoperante, Eduardo Baptista trocou Guerra e Roger Guedes por Raphael Veiga e Michel Bastos. O Palmeiras melhorou com as mudanças e abriu o placar aos 20 minutos, quando Jean recebeu de Moisés pela direita e cruzou para finalização certeira de Dudu. O atacante não festejou como de costume e correu para abraçar seu técnico.

Satisfeita com a abertura do placar, a torcida gritou o nome do colombiano Miguel Borja, que viu o jogo de um camarote e não está inscrito no Campeonato Paulista. Aos 31 minutos, Dudu foi derrubado perto da entrada da área, mas o árbitro José Claudio Rocha Filho marcou pênalti. Na cobrança, Jean praticamente garantiu o triunfo palestrino.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 SÃO BERNARDO

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP)

Data: 16 de fevereiro de 2017, quinta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: José Claudio Rocha Filho (SP)

Auxiliares: Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima (ambos de SP)

Público: 23.708 pagantes

Renda: R$ 1.238.229,74

Cartões amarelos: Willian e Keno (PAL); Vinícius Kiss, Geandro e Marcinho (SBR)

Gols:

PALMEIRAS: Dudu, aos 20, e Jean, aos 31 minutos do 2º Tempo

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Roger Guedes (Michel Bastos), Moisés (Keno), Guerra (Raphael Veiga) e Dudu; Willian

Técnico: Eduardo Baptista

SÃO BERNARDO: Daniel; Eduardo (Alyson), Edimar, Anderson e Breno; Geandro, Vinícius Kiss e Rafael Costa (Marcinho); Rodolfo, Walterson (Patrick Vieira) e Edno

Técnico: Sérgio Vieira