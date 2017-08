BOTAFOGO x PALMEIRAS Palmeiras vence no Rio e embala antes de partida decisiva pela Libertadores

A meta do técnico Cuca de terminar o primeiro turno do Brasileiro com um ponto a menos do que a campanha do ano passado, quando o Palmeiras foi campeão, continua possível. O time alviverde está com 32 pontos, na quarta colocação.

A vitória por 2 a 1, nesta quarta-feira (2) no Rio, contra o Botafogo, também deixa o elenco mais fortalecido para a decisão da semana que vem, no Allianz Parque.



O Palmeiras enfrenta o Barcelona de Guayaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na quarta-feira (9) precisando reverter a derrota do jogo de ida no Equador por 1 a 0.



Depois de abrir o placar no fim do primeiro tempo, com um gol contra de Igor Rabello, o Palmeiras cedeu o empate no início da etapa final (Pimpão fez o gol do Botafogo), mas conseguiu saltar na frente do placar mais uma vez.



Deyverson, aos 41 do segundo tempo, fez o gol da vitória do Palmeiras. Domingo, em São Paulo, os comandados de Cuca vão jogar contra o Atlético-PR. No ano passado, quando foi campeão, o Palmeiras fechou o primeiro turno com 35 pontos.