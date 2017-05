PALMEIRAS X TUCUMÁN Palmeiras vence ao 'estilo Cuca' e avança na Libertadores

Pressão na saída de bola adversária, passes rápidos, contra-ataques, jogadas ensaiadas, calças na cor vinho, vitórias emocionantes: os tempos de Cuca voltaram ao Palmeiras.

Nesta quarta-feira (24), a equipe alviverde mostrou já ter incorporado diversos aspectos da filosofia tática do recém-retornado treinador e venceu o Atlético Tucumán por 3 a 1, no Allianz Parque. Com o resultado, garantiu sua classificação para as oitavas de final da Libertadores, a liderança de seu grupo e, com 13 pontos, terá uma das melhores campanhas da fase de grupos. Apenas o River Plate, da Argentina, que tem um jogo a disputar ainda, pode passar dos 13 pontos. Outros times, como Grêmio e Botafogo, podem chegar à mesma pontuação do Palmeiras. A vantagem está em decidir em casa os jogos no mata-mata.



Em seu quarto jogo após período sabático de cinco meses, Cuca viu seus comandados repetirem lance que foi decisivo no caminho para o título do Campeonato Brasileiro de 2016 e reativarem memória alegre para os torcedores: a jogada ensaiada.



Aos 15 minutos do primeiro tempo, Zé Roberto passou para Guerra, que tocou para Róger Guedes na direita. O atacante cruzou e o zagueiro Mina apareceu sozinho para abrir placar. A defesa do clube argentino ficou desnorteada com a velocidade da troca de passes.



No ano anterior, pela 27ª rodada do Brasileiro, o time venceu o Coritiba por 2 a 1 no Allianz Parque na reta final do torneio. Na ocasião, Dudu rolou a bola para Egídio, que passou para Moisés. O meia, hoje lesionado, lançou Guedes, que enfiou a bola para Mina apenas empurrar para as redes: o garçom e o finalizador foram os mesmos.



O treinador quase diariamente dedica um pedaço dos treinos para treinar jogadas ensaiadas em cobranças de escanteios, faltas e laterais.



No início do jogo, o Palmeiras já jogava como Cuca pede. Os meias e atacantes marcavam com intensidade a saída de bola do Tucumán, que tinha dificuldades em sair do campo defensivo. Cobrado pelo treinador, o atacante Borja também ajudou, e os argentinos não conseguiam criar.



Por outro lado, o colombiano repetiu atuação destoante e começa a se tornar problema para o treinador, cujo esquema tático deposita muita responsabilidade no atacante que joga mais centralizado. Em 2016, Gabriel Jesus, que nesta quarta estava em camarote torcendo para seu ex-clube, foi um dos principais jogadores da equipe.



Pressionando o adversário, o Palmeiras desperdiçou diversas chances e poderia ter saído com placar mais favorável. Róger Guedes foi o jogador mais criativo, abrindo espaços pela ponta direita.



No segundo tempo, o time voltou apático e sofreu gol aos 11 minutos, em falha de Fernando Prass em cruzamento adversário. O Tucumán pouco atacou, mas soube aproveitar o momento em que o adversário estava mais frágil. O autor foi Rodríguez, de cabeça.



Após dez minutos abalado e meio perdido, o time da casa voltou a praticar a pressão na defesa adversária. Em contra-ataque fulminante, outra característica dos times de Cuca, o atacante Willian, que entrou no lugar de Borja, recolocou o Palmeiras em vantagem.



Duas chances claras de gol do time foram barradas pelo goleiro Lucchetti, que teve grande atuação.

Já nos acréscimos, Zé Roberto, que se tornou o segundo jogador mais velho a disputar uma Libertadores nesta quarta (24), deu números finais à partida com bonito gol de voleio após cruzamento de Tchê Tchê.



O time volta a campo no sábado (27), quando enfrentará o São Paulo no Morumbi pelo Brasileiro. O Palmeiras só voltará a jogar a Libertadores no início de julho, quando começam as oitavas de final. Diferentemente de outros anos, os cruzamentos da competição serão definidos por sorteio -ou seja, o time que tiver feito mais pontos não enfrentará necessariamente o classificado de pior campanha.