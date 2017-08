CHOQUE-REI Palmeiras supera erros individuais, vence e mantém São Paulo no Z-4

No confronto entre dois times pressionados, ganhou o que errou menos e teve mais fibra. Jogando em casa, o Palmeiras venceu o São Paulo por 4 a 2, na tarde deste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão saiu atrás no placar, virou, cedeu o empate novamente, mas ganhou com dois gols no fim, quando Tricolor mais pressionava.

PRIMEIRO TEMPO

Frenética! Assim pode ser definida a primeira etapa do Choque-Rei, que teve quatro gols. O Palmeiras até começou bem, tentando pressionar, mas foram os visitantes que saíram na frente, após ótimo passe de Pratto para Marcos Guilherme, que finalizou bem.

Mesmo fora de casa, o São Paulo teve chance de ampliar, mas Marcos Guilherme mandou no travessão aos 31. O vacilo custou caro. Na sequência, em três minutos, o Verdão virou, com gols de Willian aos 35 (aproveitando erro de Edimar) e 38 minutos, em lindo chute de fora da área. Porém, o Tricolor teve força para buscar o empate nos acréscimos, com Hernanes.

SEGUNDO TEMPO

A etapa final teve menos gols, mas foi tão emocionante quanto a primeira metade do clássico. Embora com propostas diferentes, os dois times criaram diversas chances. Deyverson teve gol bem anulado, Rodrigo Caio perdeu chance na pequena área... E foram os palmeirenses que deixaram o banco de reservas no segundo tempo que decidiram o clássico.

Após contra-ataque desperdiçado pelo São Paulo, Keno aproveitou bom passe de Deyverson e, de fora da área, marcou um belo gol. Nos minutos finais, o Tricolor partiu para o desespero, mas foi o time da casa que marcou. Após longa troca de passes, Willian foi lançado na área e cruzou para Hyoran, que só empurrou para as redes.