Paulista Palmeiras leva sustos, mas bate Red Bull com gol de Borja

O Palmeiras não teve vida fácil em seu último teste antes da estreia na Copa Libertadores da América. Nesta sexta-feira (3), em um gramado encharcado após muita chuva no Moisés Lucarelli, a equipe comandada por Eduardo Baptista até começou bem, mas caiu de rendimento e tomou sustos do Red Bull Brasil. No fim, conseguiu uma vitória por 3 a 1 graças aos gols marcados por Willian, Roger Guedes e Borja.

Com o resultado positivo, o Palmeiras se isola ainda mais na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista. Agora, o time alviverde soma 15 pontos em sete partidas, sendo cinco vitórias e duas derrotas. Já o Red Bull se mantém na terceira posição do Grupo B, com apenas cinco pontos.

O Palmeiras estreia na Libertadores, grande sonho de consumo desta temporal, na próxima quarta-feira (8), contra o Atlético Tucumán, às 21h45 (de Brasília), no Monumental José Fierro, na Argentina. O rival participou das fases prévias do torneio continental e foi o último a integrar o Grupo 5, que ainda conta com Jorge Wilstermann e Peñarol.