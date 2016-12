Futebol Palmeiras lança camisa comemorativa do título com provocação ao Flamengo

O Palmeiras lançou uma camiseta para comemorar o eneacampeonato brasileiro, conquistado após a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no dia 27 de novembro. O item conta com uma provocação ao Flamengo, um dos principais adversários do Verdão na briga pela taça.

Com a inscrição "Sem choro, nem cheiro: Palmeiras eneacampeão brasileiro", o Palmeiras lembrou do "cheirinho de hepta", citado por torcedores flamenguistas ao longo da competição. Na parte de trás da camiseta, todos os anos em que o Verdão conquistou o Brasileirão - unificado pela CBF com os extintos Torneio Roberto Gomes Pedrosa e a Taça Brasil.