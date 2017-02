Paulista Palmeiras goleia Linense, mas perde Moisés, que volta às pressas a SP

O Palmeiras não teve dificuldades para despachar o Linense, neste domingo, em Araraquara, pela quarta rodada do Campeonato Paulistão. Fez 4 a 0, com Willian, Raphael Veiga, Michel Bastos e Barrios, e segue tranquilo na liderança do Grupo C do estadual, com nove pontos. Dudu não marcou, mas participou ativamente dos quatro. Foi o melhor do jogo.

A nota triste para os palmeirenses é a lesão de Moisés, que torceu o joelho no primeiro tempo, saiu chorando e foi levado direto para um hospital em São Paulo para exames.