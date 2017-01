COOPERAÇÃO Palmeiras fica próximo de emprestar 3º jogador à Chapecoense

O Palmeiras segue como um dos clubes mais ativos no mercado da bola. Tanto em entradas quanto em saída de jogadores. Nesta segunda-feira, o UOL Esporte confirmou, com fontes ligadas aos dois clubes, o acerto encaminhado entre o lateral direito João Pedro e a Chapecoense.

Jogador revelado nas categorias de base do clube palestrino, o jovem de apenas 20 anos defenderia o clube de Chapecó durante a temporada 2017. Detalhes burocráticos ainda separam a transferência de ser fechada; nos próximos dias, o clube catarinense deve anunciar o acordo.

João Pedro está próximo de se tornar o terceiro reforço da Chape oriundo do Palmeiras. O clube catarinense apresentou o volante Amaral na última semana e ainda possui acerto com o zagueiro Nathan, outro atleta revelado nas categorias de base palmeirense.

A saída de João Pedro servirá para diminuir o grupo palmeirense, conforme desejo do técnico Eduardo Baptista.

Para a lateral direita, o treinador conta com o titular Jean e ainda aguarda por Fabiano, que o Palmeiras tenta adquirir de maneira definitiva junto ao Cruzeiro.

Ainda nesta segunda-feira, a reportagem do UOL Esporte mostrou o empecilho que separa Fabiano de permanecer na Academia de Futebol -o jogador reforçou o campeão brasileiro por empréstimo no ano passado.

Autor do gol do título brasileiro, o lateral direito se reapresentou ao Cruzeiro nesta segunda-feira; o Palmeiras ainda busca viabilizar a contratação, ainda mais com a provável saída de João Pedro para a Chapecoense.