DIRIGENTE Palmeiras encaminha renovação e já conta com Alexandre Mattos para 2017

O Palmeiras conta com um importante reforço para a próxima temporada. Fora os contratados Keno, Raphael Veiga e Hyoran, o diretor de futebol Alexandre Mattos encaminhou a renovação para prosseguir na Academia de Futebol. A informação foi confirmada com pessoas próximas à diretoria do campeão brasileiro.

Pequenos detalhes separam Alexandre Mattos de continuar o trabalho como dirigente do Palmeiras em 2017. O compromisso acordado com o presidente eleito Maurício Galiotte, no entanto, já permite ao diretor trabalhar diretamente o planejamento do ano que vem.

Fontes ligadas ao Palmeiras justificam o avanço dos últimos dias nas negociações. Mattos receberá uma valorização salarial pelo trabalho do último biênio com Paulo Nobre. O tempo de compromisso, por outro lado, deve alcançar os dois anos, justamente o período da gestão de Maurício Galiotte.

A definição da situação de Mattos ocorre justamente no tempo planejado pelo Palmeiras. Depois da tragédia ocorrida com a delegação da Chapecoense, a nova diretoria tratou a renovação do dirigente como prioridade, antes mesmo de acertar com o substituto de Cuca.

A pequena novela sobre a continuidade de Mattos despertou o interesse de clubes do Brasil; a intenção do dirigente, porém, era continuar o trabalho na Academia de Futebol. Já adaptado à realidade do Palmeiras e diante da vitória da situação nas eleições, o prosseguimento da parceria acabou facilitado.

Alguns grupos políticos, no entanto, posicionaram-se contra a continuidade de Alexandre Mattos, considerado um executivo 'caro' por membros do Conselho Deliberativo.

Maurício Galiotte, dono de um perfil mais cauteloso em relação a grandes investimentos, decidiu pela continuidade do diretor, que deve assinar o novo compromisso nos próximos dias.

Com a proximidade de um final para a negociação, Mattos estará livre para finalizar a proposta a Eduardo Baptista para substituir o campeão brasileiro Cuca na próxima temporada.

O novo compromisso com Mattos deve acelerar a contratação de Baptista. O treinador se despediu da Ponte Preta antes mesmo da última rodada do Campeonato Brasileiro e deve encerrar as tratativas com o mais recente campeão nacional na próxima semana.