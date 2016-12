MEIA Palmeiras conta com Hyoran para 2017 e frustra desejo da Chapecoense

A Chapecoense viu frustrado um dos planos para a remontagem da equipe para a próxima temporada. Trata-se do retorno do meia Hyoran, anunciado na última segunda-feira como novo reforço do Palmeiras. O atual campeão brasileiro conta com o jogador para 2017, na qual tem pela frente a Copa Libertadores da América.

Hyoran despertou a atenção do Palmeiras ainda em agosto, durante a disputa do Campeonato Brasileiro, competição vencida pelo time paulista. O atual campeão investiu alto no meia de 23 anos -pouco mais de R$ 6 milhões- e conta com o jogador para o início da temporada.

A Chapecoense, depois de toda a tragédia vivenciada no voo para Medellín antes da final da Sul-Americana, pediu a permanência do atleta; a informação foi publicada pelo "Blog da Gabriela Moreira" e confirmada pelo UOL Esporte.

Entretanto, o próprio Hyoran emitiu uma carta de despedida da Chapecoense, minutos depois do anúncio oficial do Palmeiras. O clube catarinense insistirá nas próximas semanas, mas, internamente, o retorno do meia é visto como algo inviável para o momento.

O empréstimo de Hyoran dependerá do mercado palmeirense para a próxima temporada. Além do meia da Chapecoense, o clube de Palestra Itália anunciou outro nome para o setor: Raphael Veiga, ex-Coritiba.

Alejandro Guerra, outro meio-campista, tem acordo encaminhado para defender o Palmeiras; no início do próximo ano, o clube paulista deve finalizar as tratativas com o Atlético Nacional-COL.

Nem a boa relação entre Chapecoense e Palmeiras é vista como trunfo pelo time catarinense. Dentro do atual campeão brasileiro, o jogador é aguardado para a pré-temporada, com início marcado (provavelmente) para a segunda semana de janeiro.