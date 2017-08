PALMEIRAS x AVAÍ Palmeiras conclui chapéu no Corinthians e assina com zagueiro do Botafogo

O Palmeiras concluiu a contratação do zagueiro Emerson Santos, do Botafogo. Já havia uma acordo com o defensor desde a última semana, mas nesta terça-feira (15) um vínculo foi assinado. O contrato é de cinco temporadas, mas só terá início em janeiro de 2018. O Corinthians tinha negociações avançadas com o jogador revelado pelos botafoguenses, mas acabou superado pelo rival.

Emerson tem 22 anos e disputou somente 13 partidas em 2017. Seu melhor ano pelo time carioca foi o passado, quando foi titular da campanha que classificou a equipe para a Copa Libertadores da América pelo Campeonato Brasileiro. Foram 43 jogos e um gol marcado. Com o pré-contrato firmado, o jovem se tornou o primeiro reforço palmeirense para a próxima temporada.



No fim de julho, o Corinthians era bastante otimista quanto à contratação de Emerson e falava em fechar negócio em, no máximo, uma semana. Quando Palmeiras e Botafogo se enfrentaram no Engenhão no dia 2 de agosto, no entanto, o cenário começou a virar. O diretor de futebol alviverde, Alexandre Mattos, chamou o zagueiro para conversa após o duelo da 18ª rodada do Brasileirão e demonstrou o interesse na contratação.



A ação rápida da diretoria palmeirense ajuda no planejamento para 2018, quando o colombiano Yerry Mina deve se transferir para o Barcelona depois da Copa do Mundo na Rússia.