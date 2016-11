SOLTA O GRITO Palmeiras bate a Chapecoense

e conquista o Brasileiro pela nona vez

O Palmeiras derrotou a Chapecoense por 1 a 0, neste domingo, no Allianz Parque, e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2016. O Santos, que ainda sonhava com a conquista, perdeu para o Flamengo, no Maracanã, por 2 a 0.

Na partida em que confirmou seu nono título brasileiro, o Palmeiras bateu o recorde de público de toda a história do Estádio Palestra Itália. Foram 40.986 mil torcedores que assistiram à vitória do Verdão. No total, a renda foi de R$ 4.171.317,26.

A melhor marca anterior pertencia ao duelo contra o XV de Piracicaba, realizado no dia 18 de agosto de 1976, na partida que definiu o título palmeirense do Campeonato Paulista daquele ano. Na ocasião, 40.283 torcedores estiveram presentes no antigo Palestra Itália.

Já o antigo recorde da nova arena aconteceu no clássico entre Palmeiras e Santos, no dia 12 de julho, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela data, as equipes empataram em 1 a 1 para 40.035 pessoas.

Além disso, o jogo marcou a conquista do primeiro título brasileiro do Verdão em 22 anos e a despedida de Gabriel Jesus da arena, já que o atacante de 19 anos se apresenta ao Manchester City-ING em dezembro .

Com o triunfo diante da equipe catarinense, o Palmeiras chegou aos 77 pontos e não pode ser mais alcançado pelo Peixe, seu último perseguidor e que perdeu para o Flamengo no Maracanã. Assim, o Verdão conquista seu primeiro Brasileirão em 22 anos.

Esta é a segunda vez em que o Palmeiras comemora um título em sua nova casa. No dia 2 de dezembro de 2015, o clube de Palestra Itália levantou o troféu da Copa do Brasil após vencer o Santos por 2 a 1 no tempo regulamentar, e 4 a 3 na disputa por pênaltis.

Em 63 partidas oficiais no novo Palestra Itália, o Verdão contabiliza 40 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. O artilheiro da arena é o meio-campista Dudu, com 12 gols, um a mais que Rafael Marques, Gabriel Jesus e Cristaldo.